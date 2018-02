HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat dank eines starken Schlussquartals das eigene Gewinnziel übertroffen. Die für Immobilienunternehmen wichtige operative Kenngröße FFO I (Funds from Operations) legte 2017 um 31 Prozent auf 127,4 Millionen Euro zu, teilte die im MDax notierte Gesellschaft am Donnerstag bei der Vorlage von vorläufigen Zahlen in Hamburg mit. Zuletzt war TAG Immobilien von einem operativen Gewinn von bis zu 121 Millionen Euro ausgegangen. Zum Zuwachs trugen die jüngsten Zukäufe, höhere Mieten und ein geringerer Leerstand bei. Die Mieterlöse stiegen auf 235,9 Millionen Euro. Das waren fast 17 Millionen Euro mehr als ein Jahr zuvor.

Für 2017 will das Unternehmen die Dividende von 0,57 Euro auf 0,65 Euro je Aktie anheben. Das ist mehr als TAG bislang anvisiert hatte. Für das laufende Jahr plant die Immobilienfirma weiterhin eine Dividende von 0,70 Euro. Die Hamburger wollen ihre vollständige Bilanz am 22. März vorlegen./mne/das

ISIN DE0008303504

