Liebe Leser,

Gazprom ist auch am Mittwoch wieder ausgesprochen stark gewesen. Die Aktie hat nach einer kleinen Schwächephase nun wieder alle Trümpfe in der Hand. Analysten wie auch Investoren gehen davon aus, dass es rasch in Richtung neuer Tops gehen kann. In der nun erreichten Zone zwischen 4 und 5 Euro könne es zu einer schnellen Gewinnsituation kommen, heißt es. Im Einzelnen: Die Aktie befindet sich in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Dieser dürfte nun seine Fortsetzung finden, ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...