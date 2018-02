So kletterte der bereinigte Überschuss um fast 47 % auf 6,04 Mrd. Euro. Der Telekom half die Unternehmenssteuerreform in den USA, die der US-Tochter T-Mobile US zugutekam. Beim bereinigten Betriebsergebnis (Ebitda) landete die Telekom mit 22,45 Mrd. Euro allerdings nur im Rahmen ihrer eigenen Prognose von rund 22,4 bis 22,5 Mrd. Euro. Der Umsatz kletterte 2017 um 2,5 % auf 74,9 Mrd. Euro. Im laufenden Jahr peilt die Telekom nun bereinigt ein Plus beim Ebitda von 4 % auf rund 23,2 Mrd. Euro an.



