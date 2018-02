Die Sorge um den geldpolitischen Kurs der Fed dürfte den Dax am Donnerstag ins Minus drücken. Die US-Notenbank setzte in den am Mittwoch Abend veröffentlichten Protokollen der geldpolitischen Sitzung von Ende Januar klare Signale für einen Zinsschritt im März. Im vergangen Dezember hatte die Fed für 2018 drei Zinsschritte in Aussicht gestellt.

