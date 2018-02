Drillisch heißt seit Januar 1&1 Drillisch. Das beschlossen die Aktionäre des Unternehmens auf einer außerordentlichen Hauptversammlung fast einstimmig. 1&1 Drillisch mit Sitz im hessischen Maintal ist einer der großen netzunabhängigen Telekom-Anbieter in Deutschland und bietet ein breites Portfolio aus dem Bereich leitungsgebundener sowie mobiler Sprach- und Datendienste an. Im Premiumsegment konzentriert sich das Unternehmen auf seine Marke 1&1. Ebenso zählen smartmobil, simply, hello mobil oder sim.de zum Portfolio. Mehrheitsaktionär ist United Internet.

Charttechnisch befindet sich die 1&1 Drillisch-Aktie seit Dezember 2016 in einem langfristigen Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 62 und 75,30 Euro beschrieben werden kann. Auf der Unterseite begleitet die derzeit bei 60 Euro verlaufende 200-Tage-Linie die steigende Tendenz. Anfang Februar bestätigten die Notierungen die untere Begrenzung des Trends, nachdem sie vom Hoch von Anfang Januar bei 72,35 Euro nachgegeben hatten. Seitdem zeigt die Aktie in diesem Bereich eine leicht ansteigende Tendenz, die mit einem Anstieg über das vorherige Hoch bei 65,30 Euro an Schwung deutlich zulegen kann.

Positive ...

