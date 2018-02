Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts007/22.02.2018/07:50) - "Der Djihad Erdogans: Wann bitte erkennt man, dass die islamische Eroberungsstrategie nichts mehr mit IS zu tun hat? Das waren nur einfältige Wegbereiter ihres Verbündeten in der türkischen Regierung. Die Islamisierung auf stillem Wege durch Besiedelung ist ein Teil, die Terrorbewegungen IS, die Hisbollah, all die radikal-Islamistischen Schergen ist ein zweiter Teil, die weitere Islamisierung durch Eroberung der dritte Teil derselben Zielsetzung: Die Wiederkehr des osmanischen Reiches mit Sultan Erdogan. Die Gefahr des dritten Weltkrieges, der ein Wertekrieg sein wird, ist sehr hoch." (Michael Neugebauer) Lesen Sie das vollständige Kommentar auf PRIKK > http://bit.ly/2EIETeT Über den Autor: Dr. Michael Neugebauer, Politikwissenschafter, Autor zahlreicher Buchpublikationen und Geschäftsführer der PRIKK GmbH. Er lebt in Wien. PRIKK.WORLD ist eine europäische Alternative zu Facebook, die dem User kostenlos anbietet: Blogs, Social Media, Marktplatz, Jobplattform, Crowdfunding und tagesaktuelle News. Jeder User hat einen kostenlosen Blog auf PRIKK, der in der Rubrik "Meinungen" der in den tagesaktuellen Nachrichten von PRIKK ausgespielt wird. Die Kommentare drücken nicht die Haltung von PRIKK aus. Mehr über PRIKK > http://www.prikk.world Auf PRIKK gilt: Im Zweifel für die Meinungsfreiheit. Sie wollen mehr aktuelle Kommentare auf PRIKK lesen > https://www.prikk.world/meinungen/user-blog (Ende) Aussender: PRIKK GmbH Ansprechpartner: Naftali Neugebauer E-Mail: naftali.neugebauer@prikk.world Website: www.prikk.world Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180222007

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 01:50 ET (06:50 GMT)