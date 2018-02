EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager: Autobranche nicht krimineller als andere, Interview (Neue Osnabrücker Zeitung) Britische Regierung fürchtet, dass Unilever wegen Brexit eher Rotterdam als London zum neuen Hauptsitz macht. Es gab Gespräche zwischen Regierungs- und Unternehmensvertretern (FT, S. 1)Ökonom Thomas Straubhaar: Der Bitcoin ist noch schlechter als sein Ruf, (Gastbeitrag Welt S. 13) INFINEON - Infineon greift im Markt für Sprachassistenten an. Der Chiphersteller will vom wachsenden Geschäft mit digitalen Sprachassistenten profitieren. Auf der Mobilfunkmesse Mobile World Congress präsentiert der DAX -Konzern ein System, das den Geräten von Amazon und Google den Weg in den Massenmarkt ebnen soll. (Handelsblatt) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...