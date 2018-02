Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA: Heliad beteiligt sich im Rahmen eines PRE-IPO mit einem Millio-neninvestment an dem Spezialisten für digitale Sicherheitslösungen CYAN AG

Frankfurt am Main, den 22. Februar 2018 - Die Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5) investiert eine 7-stellige Summe in das Münchner Tech-Unternehmen CYAN AG, einem der europaweit führenden Anbieter von digitalen Sicherheitslösungen. Heliad investiert die Mittel im Rahmen einer sogenannten PRE-IPO Kapitalerhöhung, mit dem Ziel, die Gesellschaft mittelfristig an der Börse zu notieren.

"Wir sind begeistert von den innovativen Produkten der CYAN AG und erwarten zukünftig hohe Wertsteigerungen, berichtet Thomas Hanke, Geschäftsführer der Heliad. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, das CYAN Team mit unserem Know-how, unserem Netzwerk und unseren Finanzmitteln tatkräftig zu unterstützen."

Über CYAN

Die CYAN AG ist ein führender europäischer Anbieter von IT Sicherheitslösungen. Die im Jahr 2006 gegründete Gesellschaft entwickelt und vertreibt mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und Festnetzanbieter, virtuelle Mobilfunkanbieter und Unternehmen in der Finanzindustrie. CYAN fokussiert sich auf das stetig wachsende Segment der Smartphone-Nutzer, welche zunehmend mobile Plattformen wie zB. E-Mail, Bankgeschäfte, Messenger oder soziale Medien für ihr tägliches Geschäft nutzen und somit stätig der Gefahr von Cyberangriffen ausgesetzt sind. Durch tiefe Integration in Telekommunikationsnetze und/oder Apps ermöglicht CYAN ein schnelles Rollout der Produkte, bietet einfachste Handhabung für den Endkunden sowie eine hohe Marktpenetration und in kürzester Zeit.

Über Heliad

Die Heliad (ISIN: DE000A0L1NN5 / Ticker: HPBK) ist eine börsengelistete Beteiligungsgesellschaft, die sich auf junge und wachstumsstarke nicht- börsennotierte und börsennotierte Unternehmen (private and listed equity) im deutschsprachigen Raum fokussiert. Durch ihre "Evergreen"-Struktur kann die Heliad laufzeitungebunden agieren und Unternehmer auf Ihrem Weg flexibel, individuell und ausdauernd auf jeder Wachstumsstufe unterstützen. In Kombination mit einem aktiven, "hands-on"-Investmentansatz ist die Heliad so in der Lage, deutliche Überrenditen im Verhältnis zu anderen Beteiligungsgesellschaften und Aktienfonds für ihre Aktionäre zu erzielen. Mit der Heliad-Aktie profitieren private und institutionelle Investoren somit mittels eines täglich liquiden Dividendentitels von den Chancen eines diversifizierten Portfolios der interessantesten disruptiven Wachstumsunternehmen im deutschsprachigen Raum. Informationen zu Heliad finden Sie unter www.heliad.com.

Kontakt Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA Tel.: +49 (0)69 71 91 59 65 0 E-Mail: investor-relations@heliad.com

