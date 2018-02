Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Prosiebensat1 Media SE ist auf der Suche nach einem Partner für sein E-Commerce-Geschäft fündig geworden. Wie der DAX-Konzern mitteilte, beteiligt sich der US-Investor General Atlantic an der Commerce-Sparte Nucom, die etwa Portale wie Verivox und Parship umfasst, mit 25,1 Prozent. Der Transaktion liege ein Firmenwert von 1,8 Milliarden Euro zugrunde.

Prosieben hatte Anfang Dezember eine neue Konzernstruktur angekündigt. Neben der Bündelung der digitalen Portale in der Nucom umfasst die Neuausrichtung eine Zusammenlegung der digitalen Unterhaltungs- mit den linearen TV-Angeboten, um besser Synergien heben zu können. Bei der dritten Säule handelt es sich um das Produktionsgeschäft und die internationalen Vertriebsnetze.

Wie Prosieben am Donnerstag weiter mitteilte, hat Nucom in einer ersten gemeinsamen Transaktion von Oakley Capital und anderen Investoren weitere Anteile an Verivox und der Parship Elite Group übernommen. An Verivox hält Nucom damit knapp 100 Prozent, an Parship 94 Prozent. Zudem übernimmt Nucom die restlichen Minderheitsanteile an der Silver Tours GmbH, zu der das Portal billiger-mietwagen.de gehört.

