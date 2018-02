Die Covestro AG (ISIN: DE0006062144) hat im Geschäftsjahr 2017 Rekordergebnisse erzielt. Der Konzernumsatz kletterte auf 14,1 Milliarden Euro und das Konzernergebnis konnte auf 2,0 Milliarden Euro mehr als verdoppelt werden. An diesem Erfolg werden auch die Mitarbeiter beteiligt. In Deutschland zahlt das Unternehmen ca. 174 Millionen Euro an die rund 7.500 Beschäftigten aus. Weltweit beläuft sich die Summe der Ausschüttungen auf ca. 330 Millionen Euro.

"Unser sehr gutes Geschäftsergebnis basiert auf der Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit geleistet haben. Für diesen Einsatz bedanke ich mich im Namen des ganzen Vorstandes", sagte Produktions- und Technikvorstand Dr. Klaus Schäfer, der auch die Funktion des Arbeitsdirektors innehat. "Basierend auf dem ...

