Die Brexit-Verhandlungen schreiten weiter voran. Deutsche-Bank-Chef Cryan rechnet mit einem harten Ausstieg - und will vorbereitet sein.

Deutsche-Bank-Chef John Cryan bereitet sein Geldhaus vorsichtshalber auf einen harten Ausstieg Großbritanniens aus der EU vor. "In Bezug auf den Brexit nehmen wir das Schlimmste an", sagte Cryan am Mittwochabend in Brüssel. Falls es nach dem für März 2019 geplanten Ausscheiden des Landes noch eine Übergangsperiode gebe oder andere Erleichterungen, wäre dies aber sicher positiv. "Ich weiß immer noch nicht, wie der Brexit aussieht. Und ...

