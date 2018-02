Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Verpackungsspezialist Gerresheimer hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Abkühlung auf dem globalen Pharmamarkt zu spüren bekommen, konnte bei einem rückläufigem Umsatz allerdings die operative Marge steigern. Deshalb sollen die Aktionäre eine um 5 Cent höhere Dividende von 1,10 Euro bekommen. In diesem Jahr sieht das Düsseldorfer Unternehmen nur bedingte Wachstumschancen.

Langfristig soll sich das mithilfe strategischer Weichenstellungen ändern. "Wir sind für die nächsten Jahre zuversichtlich, dass wir nachhaltig und profitabel wachsen und unsere starke Stellung in den Märkten für Pharma, Healthcare und Kosmetik weiter ausbauen werden", sagte der amtierende Konzernchef Rainer Beaujean. Gerresheimer hob deshalb seine eigene Profitablitätskennziffer ROCE in langfristiger Perspektive von bislang mindestens 12 auf rund 15 Prozent an.

2017 verkaufte Gerresheimer in den USA weniger Glasverpackungen für zu spritzende Medikamente. Bei einigen Pharmakunden, die der Konzern allein beliefert, ging die Nachfrage nach medizinischen Kunststoffprodukten zurück. Ein Umsatzanstieg von 4,7 Prozent im Schlussquartal führte jedoch dazu, dass der Rückgang im Gesamtjahr auf 2 Prozent begrenzt wurde. Insgesamt beliefen sich die Erlöse auf 1,35 Milliarden Euro. Das ursprüngliche Ziel, 1,4 Milliarden Euro umzusetzen, wurde damit wie bei Veröffentlichung der Neunmonatszahlen angekündigt verfehlt.

Das operative Ergebnis (adjusted EBITDA) verbesserte das Unternehmen um 3 Millionen auf 310,8 Millionen Euro, womit die entsprechende Umsatzrendite um 0,7 Punkte auf 23,1 Prozent stieg. Das Konzernergebnis aus fortgeführtem Geschäft lag mit 103,1 Millionen Euro leicht unter dem Vorjahreswert.

Für 2018 erwartet das Unternehmen auf Basis konstanter Wechselkurse einen Umsatz von bestenfalls 1,4 Milliarden Euro, aber mindestens auf aktuellem Niveau. Das währungsbereinigte Adjusted EBITDA wird zwischen 305 und 315 Millionen Euro erwartet, könnte also etwas steigen oder fallen. "Unsere erste strategische Priorität ist es, bei bestehenden und neuen Kunden stärker zu wachsen", sagte Beaujean, der als Finanzvorstand nach dem überraschenden sofortigen Rückzug von Konzernchef Christian Fischer auch dessen Position übergangsweise bekleidet.

Daneben sollen neue Produkte und Innovationen das Wachstum befeuern. Überdies will Gerresheimer regional expandieren, seine Wertschöpfung erweitern und das Dienstleistungsgeschäft ausweiten.

