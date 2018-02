FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future ist am Donnerstag mit leichten Abgaben in den Handel gestartet. Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert gegen 8.34 Uhr 35 auf 12.345 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.374 und das Tagestief bei 12.338,5 Punkten. Umgesetzt wurden knapp 3.000 Kontrakte. Charttechnisch ist die Unterstützung bei 12.350 Punkten erreicht. Sollte diese unterschritten werden, könnte dies weitere Verkäufe auslösen. Nach oben liegt die 200-Tage-Linie bei 12.742 Punkten in weiter Ferne.

February 22, 2018 02:35 ET (07:35 GMT)

