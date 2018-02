FRANKFURT (Dow Jones)--Der Maschinenbauer Krones ist besser als erwartet durch das vergangene Jahr gekommen und hat dabei seinen stabilen Wachstumskurs fortgesetzt. Auch für das laufende Jahr stellt der MDAX-Konzern ein Umsatzwachstum in Aussicht, während die Ertragskraft ungeachtet der Investitionen in die Digitalisierung und den Anlaufkosten für den neuen Standort in Ungarn stabil bleiben soll. Das Working Capital soll sich dabei weiter verbessern.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 8,8 Prozent auf 3,69 Milliarden Euro. Bereinigt um Zukäufe übertraf er den Vorjahreswert um 7,2 Prozent. Grund dafür war, dass Krones im vierten Quartal mehr Projekte als erwartet abrechnen konnte. Analysten hatten mit einem Umsatz von 3,61 Milliarden Euro gerechnet. Das Unternehmen selbst hatte sich ein Umsatzplus ohne Übernahmen von 4 Prozent als Ziel gesetzt. Unter dem Strich wies Krones ein Plus beim Gewinn von 10,7 Prozent auf 187,1 Millionen Euro aus, während Analysten mit 178 Millionen Euro gerechnet hatten.

Krones steigerte das Ergebnis vor Steuern um 8,9 Prozent auf 259 Millionen Euro. Die Marge blieb stabil bei 7 Prozent, womit Krones sein Margenziel erreicht hat. Das durchschnittliche Working Capital der vergangenen vier Quartale im Verhältnis zum Umsatz kletterte von 26,7 auf 27,3 Prozent. Hier hatte sich Krones 27 Prozent als Messlatte gegeben.

Der Auftragseingang erhöhte sich um 10,0 Prozent auf 3,787 Milliarden Euro, bzw bereinigt um Akquisitionen um 7,1 Prozent. Der Auftragsbestand lag am Jahresende mit 1,240 Milliarden Euro um 8,3 Prozent als ein Jahr zuvor.

Das Unternehmen peilt für 2018 ein Umsatzwachstum von 6 Prozent an. Die Vorsteuermarge soll bei 7 Prozent bleiben.

February 22, 2018

