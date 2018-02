Mit einem Anteil von rund zwanzig Prozent enthält die Sojabohne für eine Bohne ungewöhnlich viel Öl. Mit pflanzlichem Fett und einem Gehalt an Eiweiß von fast vierzig Prozent gilt sie zudem für Mensch und Tier als Proteinlieferant. Aus einem Großteil der Sojabohnen-Produktion wird erst Sojaöl gepresst, aus der Restmasse dann unter anderem Kuchen, Schrot und Mehl gewonnen. Die weltweite Nachfrage nach Soja steigt schon seit mehreren Jahren überproportional an. Verantwortlich dafür sind ihr Futtermitteleinsatz und die steigende Verwendung von Bio-Kraftstoffen. Die größten Anbaugebiete liegen in den USA, Brasilien und Argentinien. Größter Exporteur sind die USA, bedeutende Importeure sind China, die EU, Japan und Mexiko. Für Agrarprodukte wichtige Einflüsse auf das Angebot sind das Wetter und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...