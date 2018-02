Liebe Leser,

am Dienstag hatte sich die britische Investmentbank Barclays in einer neuen Studie zur Royal Dutch Shell A-Aktie geäußert. Das bisherige Anlage-Votum von "overweight" wurde beibehalten und auch das Kursziel liegt nach wie vor bei 3.000 Pence. In Anbetracht der deutlichen Korrektur der letzten Wochen befindet sich die Aktie derzeit deutlich unter dem ausgegebenen Kursziel von Barclays.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Hat die Aktie wirklich so viel Potenzial?

Die ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...