In den USA hat Novo Nordisk für den großen Hoffnungsträger Ozempic (Semaglutid) einen wichtigen Teilerfolg erzielt. Express Scripts, einer der größten Pharma-Händler in den USA, nahm das Mittel auf die diesjährige Arzneimittelliste auf. Damit steht das Novo-Produkt nun unmittelbar in Konkurrenz mit Trulicity von Eli Lilly. Die Aktie von Novo Nordisk zieht an.

