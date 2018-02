Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Fed-Protokoll: Besserer Wirtschaftsausblick spricht für weitere Zinserhöhungen

Die US-Währungshüter haben bei ihrer Sitzung am 30. und 31. Januar übereinstimmend die Meinung vertreten, dass der bessere Wachstumsausblick für die Wirtschaft für weitere Zinserhöhungen spricht. Die Wirtschaft dürfte noch schneller wachsen, als dies bei dem Treffen im Dezember noch erwartet worden sei, geht aus dem Protokoll der Sitzung von Ende Januar hervor. Nach dem Dezembertreffen hatte der Kongress Steuersenkungen bewilligt, die letztlich etwas höher ausgefallen seien, als die Notenbanker erwartet hatten.

Moody's erhöht Griechenland auf B3 - Ausblick weiter positiv

Die Ratingagentur Moody's sieht die Bonität Griechenland nun deutlich positiver. Sie hat die entsprechende Bewertung um zwei Stufen auf B3 von Caa2 angehoben. Der Ausblick bleibt weiter positiv. Das Land habe deutliche fiskalische und institutionelle Verbesserungen vorzuweisen, die in den kommenden Jahren anhalten dürften. Die Experten rechnen mit der Rückkehr des Landes zu einer marktbasierten Finanzierung.

Bundesregierung besteht auf striktem Sparkurs für Eurozone

In der Debatte um die künftige Haushaltspolitik der EU und der Euroländer pocht die geschäftsführende Bundesregierung auf einen strikten Sparkurs. "Der gegenwärtige Aufschwung im Euroraum sollte genutzt werden, um durch den Aufbau fiskalischer Puffer für schlechtere Zeiten vorzusorgen", betont der Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Thomas Steffen, im aktuellen Monatsbericht seines Hauses.

Rekordjahr für deutsche Flughäfen

Die Zahl der Passagiere an deutschen Flughäfen hat im vergangenen Jahr eine neue Rekordmarke erreicht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, traten an den 24 größten Verkehrsflughäfen in Deutschland rund 117,6 Millionen Passagiere eine Flugreise an. Das entspricht einem Zuwachs von 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gabriel will nicht ums Amt des Außenministers kämpfen

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) rechnet offenbar selbst nicht mehr mit einem Verbleib im Auswärtigen Amt. Er wolle nicht um jeden Preis Minister bleiben, sagte Gabriel der Braunschweiger Zeitung. "Ich halte nichts davon, um Ämter zu kämpfen und sich daran zu klammern. Wir sind nun mal Gewählte und keine Erwählten". Seine Rede bei der Münchner Sicherheitskonferenz und sein Bemühen um die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel aus türkischer Haft seien keinesfalls als Bewerbung um das Außenministeramt zu verstehen.

UN-Sicherheitsrat soll über Forderung nach Feuerpause in Syrien abstimmen

Der UN-Sicherheitsrat soll nach dem Willen Schwedens und Kuwaits voraussichtlich bereits am Donnerstag über eine Resolution abstimmen, die eine 30-tägige Feuerpause in Syrien fordert. Die beiden Staaten, die gemeinsam den Resolutionsvorwurf vorlegten, forderten eine Abstimmung "so bald wie möglich", erklärte die schwedische Vertretung bei den Vereinten Nationen.

Trump schlägt nach Schulmassaker von Florida Bewaffnung von Lehrern vor

Nach dem Schulmassaker in Florida hat US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit Überlebenden im Weißen Haus die Bewaffnung von Lehrern vorgeschlagen. Zugleich sicherte er strengere Kontrollen von Waffenkäufern zu. An dem Treffen nahm auch ein Vater teil, dessen Tochter bei dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School erschossen worden war.

Ivanka Trump reist zu Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele

Ivanka Trump wird bei der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele in Südkorea die US-Delegation anführen. Das Weiße Haus in Washington teilte mit, US-Präsident Donald Trump habe seine Tochter und Beraterin gebeten, an der Spitze einer "ranghohen Delegation" nach Pyeongchang zu reisen, wo am Sonntag die Abschlussfeier abgehalten wird.

