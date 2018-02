Wien - Mit einem Minus von knapp 2,8% ging es am gestrigen Handelstag für die Wal-Mart-Aktie (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, NYSE-Symbol: WMT) weiter bergab, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Schwache Ergebnisse zum Q4 und ein aus Anlegersicht verhaltener Ausblick hätten den Kurs des US-Einzelhandelsriesen am Vortag bereits um mehr als 10% abrutschen lassen.

