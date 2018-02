Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts011/22.02.2018/09:15) - "Bye Bye Buzzword Bingo": Am 10. und 11. April geht der sechste "Lead Management Summit" im Würzburger Vogel Convention Center in die Offensive. Im Fokus des neu konzipierten Programms stehen deshalb vor allem praktische Lösungsansätze, Erfahrungsaustausch und konkrete Fallbeispiele, die den TeilnehmerInnen einen Mehrwert für ihre alltägliche Arbeit liefern. In den erstmalig stattfindenden Themencamps können die TeilnehmerInnen Fragestellungen einbringen und diese in gemeinsamen Expertenrunden klären. Zudem wird es einen Toolvergleich geben, in dem verschiedene Software-Anbieter eine Aufgabenstellung bearbeiten. Workshops und Themencamps bieten ausreichend Gelegenheit zum Austausch. Nützliches Wissen erhalten Einsteiger sowie Experten zudem in einem Basic Workshop mit Norbert Schuster (strike2) sowie in eigenen Fortgeschrittenen-Slots. Besondere Highlights sind die Keynotes von Anne Schüller (Anne M. Schüller Management Consulting) und Christian Bredlow (Digital Mindset GmbH). So beschäftigt sich Christian Bredlow in seiner Keynote " # buzz, # word und das Bingo" am ersten Kongresstag mit der Frage, warum sich die ganze Welt aktuell mit Buzzwords wie Agilität und New Work auseinandersetzt. Zudem berichtet er, welche Erklärungsbedürfnisse dadurch bei Mitarbeitern und Führungskräften entstehen und legt auch dar, was passiert, wenn diese Erklärungen nicht geliefert werden. Zu den Themen zählen u.a.: * Content Marketing Automation * Messe-Cases * Chatbots * EU-Datenschutzgrundverordnung * Artificial Intelligence Der "Lead Management Summit" wird vom Fachmedium "marconomy" veranstaltet. Der Fachkongress richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene aus Vertrieb, Marketing und Geschäftsführung, aber auch Projektbeauftragte aus anderen Unternehmensbereichen. Der 6. Lead Management Summit findet statt am: 10./11. April 2018 im Vogel Convention Center in Würzburg Weitere Informationen und Anmeldung unter: http://www.leadmanagementsummit.com Akkreditierung für Journalisten bei pressestelle@vogel.de "marconomy" ist das Fachportal für B2B Marketing und Kommunikation. Das Fachmedium unterstützt Marketing- und Kommunikationsentscheider aus dem B2B-Bereich mit dem nötigen Know-how und erklärt die fachspezifischen Einsatzmöglichkeiten moderner Tools und Systeme. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus professionellen Autoren, Referenten und Experten bietet die Redaktion Inspiration und Überblick zu den großen Trendthemen in B2B Marketing, Kommunikation und Vertrieb. Weiteres Know-how vermittelt "marconomy" mit den beiden Fachkongressen "Lead Management Summit" und "B2B Days" sowie mit den Seminaren der marconomy Akademie. "marconomy" ist ein Fachmedium von Vogel Business Media http://www.vogel.de , Deutschlands großem Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.marconomy.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180222011

(END) Dow Jones Newswires

February 22, 2018 03:15 ET (08:15 GMT)