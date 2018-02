Die Analysten von SMC-Research haben die Coverage der Noratis AG aufgenommen und die Aktie mit einem Kursziel von 33,90 Euro mit dem Rating "Buy" versehen. Das Researchhaus sieht das Unternehmen attraktiv positioniert und traut ihm zu, den dynamischen und profitablen Wachstumskurs fortzusetzen.

Noratis kombiniere in seinem Geschäftsmodell Elemente aus der Immobilienbestandshaltung und der Projektentwicklung und könne dadurch mit einem attraktiven Rendite-Risiko-Profil aufwarten. Mit der Konzentration auf ältere, modernisierungsbedürftige Siedlungsbauten in Sekundärlagen adressiere das Unternehmen zudem ein Marktsegment, das viel Betätigungspotenzial sowohl aktuell als auch in absehbarer Zukunft biete, gleichzeitig aber nicht so schwankungsanfällig sei wie die Wohnungsmärkte in den Metropolen.

Dass dieses Konzept funktioniere, habe Noratis nach Auffassung von SMC-Research in den letzten Jahren bereits eindrucksvoll bewiesen. Nach Unternehmensangaben habe man seit 2014 sämtliche Projekte, in denen Wohnungsportfolios erworben, durch Instandsetzungsmaßnahmen sowie durch intensivere Bewirtschaftung aufgewertet und anschließend en bloc oder im Wege der Einzelprivatisierung veräußert worden seien, erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt habe Noratis auf diese Weise zwischen 2014 und 2017 mehr als 1.500 Wohnungen aufgewertet und verkauft. Der Umsatz habe sich hierdurch fast vervierfacht, auf zuletzt 65 Mio. Euro (angekündigt), während die Vorsteuermarge seit 2016 im zweistelligen Bereich liege.

Mit dem erfolgreichen Börsengang im letzten Sommer habe Noratis zudem eine wichtige Voraussetzung geschaffen, um diesen Weg fortzusetzen. Auch sei das Vorratsvermögen trotz der deutlich steigenden Umsätze erhöht, womit die Basis für weiteres Wachstum gelegt sei.

Die Analysten von SMC-Research haben für ihre Wertermittlung nach eigener Aussage ein verstetigtes, dafür aber in Relation zu den Werten der Vergangenheit deutlich flacheres Wachstumsszenario modelliert und auf dieser Basis einen fairen Wert von 33,90 Euro je Aktie errechnet. Dies signalisiere für die Noratis-Aktie ein hohes Kurspotenzial von aktuell fast 60 Prozent. Der Eindruck einer attraktiven Bewertung werde auch durch die hohe Dividendenrendite bestätigt, die sich laut SMC-Research bei einer geschätzten Ausschüttung von 1,44 Euro je Aktie (für 2017) aktuell auf 6,7 Prozent belaufe.

Da die Analysten zudem die Risiken als moderat einschätzen und ein überzeugendes Gesamtbild von dem Unternehmen haben, haben sie Eröffnung der Coverage das Rating "Buy" vergeben.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/02/2018-02-22-SMC-Studie-Noratis_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.