BERLIN (Dow Jones)--Kanzlerin Angela Merkel hat klargemacht, dass die Bundesregierung auch künftig auf einen Sparkurs in der Europäischen Union dringen wird. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt bleibe "auch in Zukunft der Kompass unseres Handels", sagte die CDU-Vorsitzende am Donnerstag bei einer Regierungserklärung zum bevorstehenden informellen Gipfel der EU-27 in Brüssel. "In Europa muss dabei weiterhin gelten, dass Haftung und Kontrolle stets zusammengehen", sagte Merkel. Dieses Thema werden auf dem März-Gipfel "vertieft erörtert".

