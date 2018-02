FUCHS eröffnet hochmodernes Werk in Beresfield, Australien

FUCHS PETROLUB SE, weltweit größter unabhängiger Hersteller von hochwertigen Schmierstoffen und verwandten Produkten, eröffnet ein neues Werk mit Qualitäts- und Forschungslabor in Beresfield, Australien. Die hochmoderne Anlage, die innerhalb von 18 Monaten errichtet wurde, wird das von FUCHS bereits seit 1979 betriebene Werk in Wickham, Newcastle, ersetzen.

Das neue Werk wird auf einer Fläche von 25.000 m² die Bergbau-, Landwirtschaft- und Transport-Märkte in Australien und Neuseeland bedienen. Eine hohe Flexibilität bei Produktumstellungen gewährleistet eine geringere Kapitalbindung und eine schnellere Reaktion auf Kundenwünsche.

Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE, eröffnete am 15. Februar 2018 die Anlage in Beresfield und betonte die globale, auf Kundennähe fokussierte Strategie im Zuge derer FUCHS in neue Anlagen weltweit investiere. "Australien ist ein wichtiger Markt für FUCHS und deshalb haben wir in die neue Anlage in Beresfield investiert", so Stefan Fuchs.

Wayne Hoiles, Managing Director von FUCHS Lubricants (Australasia) sagte, dass Wettbewerber, entgegen der Strategie von FUCHS, zunehmend außerhalb des Marktes produzieren und eine Importstrategie verfolgen. "Wir brauchen eine lokale Infrastruktur, welche die Bedürfnisse von Australien und Neuseeland bedienen kann. Daher investieren wir vor Ort, um unseren Kunden einen besseren Service bieten zu können", so Hoiles.

Im Hinblick auf Qualität, Sicherheit und Umwelt erfüllt das neue Werk höchste Standards. So verfügt die neue Anlage über ein hohes Maß an Digitalisierung, eine automatische Hochgeschwindigkeitsabfüllung sowie korrosionsbeständige Verrohrungen und Tanks. Zudem wurden Solarpanels verbaut, die 155 Kilowatt Strom und damit mehr als 30 Prozent des Strombedarfs der Anlage generieren können.

Mannheim, 22. Februar 2018

Über FUCHS Der FUCHS-Konzern entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.

