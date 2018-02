Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- SKODA VISION X bietet Ausblick auf künftige Entwicklung der Modellpalette des tschechischen Herstellers - Premiere des umfangreich überarbeiteten SKODA FABIA - SKODA KODIAQ L&K: Vorstellung des Topmodells der begehrten SUV-Baureihe - SKODA SUPERB mit neuem 2,0 TSI 200 kW (272 PS) und neuem 7-Gang-DSG - SKODA OCTAVIA RS mit 2,0 TSI 180 kW (245 PS) und Challenge Plus-Paket - Sämtliche TSI-Benzinmotoren sind mit Partikelfiltern ausgestattet - Digitales Instrumentenpanel jetzt auch für die Modellreihen OCTAVIA, SUPERB und KODIAQ erhältlich



Der tschechische Automobilhersteller SKODA präsentiert auf dem Internationalen Automobilsalon 2018 in Genf zahlreiche Neuheiten. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die Weltpremiere der Studie SKODA VISION X, die Ausblick auf die weitere Entwicklung der Modellpalette gibt. Der umfangreich überarbeitete SKODA FABIA feiert Weltpremiere und mit dem SKODA KODIAQ L&K präsentiert sich das neue Topmodell der gefragten SUV-Baureihe erstmals der Öffentlichkeit. Im SKODA SUPERB debütiert ein neuer 2,0-Liter-TSI-Benziner* mit 7-Gang-DSG, für den SKODA OCTAVIA RS kommt ein Challenge Plus-Paket. Alle direkteinspritzenden Benzinmotoren sind mit Partikelfiltern ausgestattet. Außerdem hält das digitale Instrumentenpanel Einzug in die Modellreihen OCTAVIA, KODIAQ und SUPERB.



SKODA AUTO hat die Zukunft fest im Blick. Das verdeutlicht auch der Auftritt des tschechischen Automobilherstellers auf dem diesjährigen Internationalen Automobilsalon 2018 in Genf (8. bis zum 18. März 2018). Herzstück des SKODA Standes ist der Innovationstunnel - hier kann man sich interaktiv und detailliert über die Konzeptstudie VISION X informieren. Auf der rechten Seite des Tunnels wird gezeigt, welche ,Simply Clever'-Details das Auto bietet, außerdem erfahren die Besucher Details zu den Apps des SKODA AUTO DigiLabs sowie zum Longboard und anderen Neuheiten. Auf der anderen Seite des Tunnels ist zu sehen, welche Materialien bei der Fahrzeugproduktion zum Einsatz kommen. Die Gestaltung der Innenraumoberflächen wird dabei ebenso präsentiert wie die hohe Qualität der verwendeten Komponenten. Auch die Materialien, die im Exterieur Anwendung finden, sind im Innovationstunnel auf vielfältige Weise erfahrbar. Außerdem vermittelt SKODA hier einen Eindruck von den aktuellen Konnektivitäts- und Mobilitätsdiensten der Marke. Auf Bildschirmen und per Tablet können sich die Besucher zudem umfassend über die neue Konzeptstudie VISION X informieren.



SKODA VISION X: Emotional gestaltete Studie legt Fokus auf automobile Nachhaltigkeit und Agilität



Mit der SKODA VISION X präsentiert der tschechische Automobilhersteller neben seiner Vision eines modernen Crossovers auch einen Ausblick auf ein drittes Modell der erfolgreichen SUV-Familie. Die Studie überträgt die markentypische Formensprache der SUV-Modelle in ein weiteres Fahrzeugsegment. Auch die VISION X verfügt über die kristallinen Designakzente, die von der traditionellen böhmischen Glashandwerkskunst inspiriert sind. Neu ist der große Touchscreen-Monitor. Er ermöglicht ein neues Bedienkonzept in den Bereichen Infotainment und Connectivity. Besonders innovativ ist das Hybrid-Antriebskonzept: Es kombiniert einen mit CNG (Compressed Natural Gas) betriebenen Vierzylinder-Turbomotor mit einem Elektroantrieb und ermöglicht damit besonders niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte.



SKODA FABIA: Erfolgsmodell im Kleinwagensegment mit umfangreichen Neuerungen



Attraktiv präsentiert sich auch der umfangreich überarbeitete SKODA FABIA. Ein modifiziertes Design an Front und Heck sorgt für ein ebenso elegantes wie dynamisch-modernes Erscheinungsbild im Exterieur. Außerdem werden erstmals LED-Scheinwerfer sowie LED-Heckleuchten angeboten. Im Innenraum setzen ein neu gestaltetes Kombiinstrument und neu gestaltete Sitze frische optische Akzente. Auch das Angebot an Fahrerassistenzsystemen und 'Simply Clever'-Details wird nochmals erweitert. Angetrieben werden der SKODA FABIA und der SKODA FABIA COMBI künftig von ebenso drehfreudigen wie sparsamen Ottomotoren, zur Auswahl stehen vier Aggregate mit einer Leistungsspanne von 44 kW (60 PS)* bis 81 kW (110 PS)*.



SKODA KODIAQ L&K: exklusive Topversion der erfolgreichen SUV-Modellreihe



Individuelle Designmerkmale und eine exklusive Serienausstattung kennzeichnen den SKODA KODIAQ L&K. Die Topversion des großen SUV verfügt über 19 Zoll große Leichtmetallräder ,Sirius', Voll-LED-Scheinwerfer, einen Kühlergrill mit verchromten Lamellen sowie modellspezifisch gestaltete Front- und Heckschürzen. Im Innenraum unterstreichen die Lederausstattung und Dekorleisten in einem eigenständigen Design die elegant stilvolle Note des SKODA KODIAQ L&K. Zur Markteinführung des SKODA KODIAQ L&K wird auch das Motorenprogramm für das große SUV der Marke erneuert. Neu im Angebot sind der 1,5 Liter große TSI-Benziner mit 110 kW (150 PS)* sowie der 2,0 TSI-Motor mit 140 kW (190 PS)*.



Noch mehr Fahrspaß in SKODA SUPERB und SKODA OCTAVIA RS



In Genf debütiert im SKODA SUPERB ein neuer Antriebsstrang. Der 2,0-Liter-TSI-Motor leistet 200 kW (272 PS)*, der Kraftschluss erfolgt über ein ebenfalls neues 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Außerdem sind für den SKODA SUPERB künftig neue Ausstattungsfeatures verfügbar, darunter ein optimiertes Zugangs- und Start-System KESSY sowie eine Ambientebeleuchtung, die mit der Fahrprofilauswahl vernetzt ist.



Für maximalen Fahrspaß sorgt der SKODA OCTAVIA RS. In Genf wird er erstmals mit dem optionalen Challenge Plus-Paket gezeigt, das exklusive Design- und Ausstattungsmerkmale im Exterieur und Interieur umfasst. Ab Sommer 2018 sorgt im sportlichen Topmodell des Bestsellers ein 180 kW (245 PS)* starker TSI-Motor für dynamischen Vortrieb. Den Standardsprint erledigt der RS damit in 6,7 Sekunden. Die sportlichen Ambitionen des SKODA OCTAVIA RS unterstreicht die elektronisch geregelte Vorderachs-Quersperre (VAQ).



Digitales Instrumentenpanel für weitere SKODA Modelle verfügbar



Das im Kompakt-SUV SKODA KAROQ erstmals vorgestellte digitale Instrumentenpanel ist jetzt auch für den SKODA OCTAVIA, den SKODA SUPERB und den SKODA KODIAQ verfügbar. Die Cockpitanzeigen lassen sich individuell programmieren, dabei stehen verschiedene Layouts zur Wahl. Auch Größe und Platzierung der Informationen lassen sich frei konfigurieren. Neben Geschwindigkeit, Motordrehzahl, Tankanzeige oder der Navigationsanzeige ist es zudem möglich, Informationen zu Audiosystem, Telefon oder Assistenzsystemen im Display hinter dem Lenkrad einzublenden.



*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



SUPERB 2,0 TSI DSG 200 kW (272 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



SUPERB COMBI 2,0 TSI DSG 200 kW (272 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OCTAVIA RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OCTAVIA RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI 180 kW (245 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OCTAVIA COMBI RS 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA 1,0 MPI 44 kW (60 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA 1,0 MPI 55 kW (75 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA 1,0 TSI 70 kW (95 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA 1,0 TSI 81 kW (110 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA COMBI 1,0 MPI 44 kW (60 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA COMBI 1,0 MPI 55 kW (75 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA COMBI 1,0 TSI 70 kW (95 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



FABIA COMBI 1,0 TSI 81 kW (110 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 1,5 TSI DSG 110 kW (150 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 1,5 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



KODIAQ 2,0 TSI 4x4 DSG 140 kW (190 PS)



Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de