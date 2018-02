FRANKFURT (Dow Jones)--Infineon-Chef Reinhard Ploss hat den Aktionären im laufenden Geschäftsjahr profitables Wachstum über dem Markt in Aussicht gestellt und die Prognose bestätigt. Auf der Hauptversammlung in München sagte Ploss laut Redetext, die Auftragsbücher seien prall gefüllt. Deshalb dürfte Infineon mit seinen Halbleitern im laufenden Jahr mit einem Risiko von zwei Punkten nach oben oder unten etwa 5 Prozent mehr Umsatz einfahren und auf diesem Niveau eine operative Rendite von 16,5 Prozent erzielen.

Der Chipkonzern leidet in erheblichem Maße unter der Dollarschwäche. Infineon verbucht einen Großteil seiner Einnahmen in der US-Währung, während die Kosten überwiegend in Euro anfallen. Bei einem Euro-Dollar-Wechselkurs von 1,11 wie im vergangenen Jahr würde Infineon ein Wachstum von 11 Prozent anstreben, sagte Finanzvorstand Dominik Asam. Würde Infineon in Dollar bilanzieren, wie die meisten Wettbewerber, so läge das progrnostizierte Umsatzwachstum sogar bei 16 Prozent. Die aktuelle Prognose unterstellt ein durchschnittliches Dollar-Niveau von 1,25 im laufenden Jahr.

Ploss betonte in seiner Rede die großen Chancen, die mit der Automatisierung und Elektrifizierung des Autos verbunden sind. Zu 90 Prozent beruhten die Innovationen im Fahrzeug auf Elektronik, sagte er. "Halbleiter sind eine Schlüsselkomponente für diese Weiterentwicklung des Autos." In einem Pkw mit herkömmlichen Verbrennungsmotor würden derzeit im Schnitt Halbleiter für 355 Dollar verbaut, bei Hybriden und Elektroautos seien es 695 Dollar. Von der Differenz entfielen drei Viertel auf die von Infineon hergestellten Leistungshalbleiter.

Infineon werde von diesem Trend deshalb profitieren, weil der Konzern "die notwendigen Kapazitäten in der Fertigung" habe und in der Lage sei, "diese bei Bedarf schnell auszubauen". Mit der Siliziumkarbid-Technologie habe man auch die Technologie der Zukunft in diesem Geschäft.

