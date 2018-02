Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Auf dem Radar 1: European LithiumEuropean Lithium: Am Donnerstag ab 16:00 Uhr findet der Salzburger Roadshow-Termin für Privataktionäre statt. Stefan Müller und Tony Sage werden die Gäste begrüssen. Am 28.2. ist dann der Roadshow-Event in Wien dran. Wie verhält sich die European Lithium Aktie am Tag des Salzburg Events?aktuelle Indikation: 0,13/0,14Veränderung zu letztem SK: -1,80% Auf dem Radar 2: Österreichische PostDie Post hat am Mittwoch nach Marktschluss Zahlen geliefert. Wie reagiert der Markt auf das Zahlenmaterial? An den jüngsten neun Berichtstagen war die Post nur vier mal stärker als der ATX, der Durchschnitt der Aktie mit -0.56% liegt aber besser als der...

