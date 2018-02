mVISE AG: mVISE veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2017

mVISE veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2017

- Gesamtleistung steigt in 2017 um über 75 % auf 16,1 Mio. EUR - Planmäßiges EBITDA in Höhe von ca. 2 Mio. EUR mit ca. 13,2% EBITDA Marge - Q4 / 2017 überzeugt nach Übernahme des Teilbetriebs der SHS Viveon AG - Präsentation der Strategie 2018+ Anfang März 2018

mVISE gelangt mit stärkstem Quartal seit Firmengründung zu planmäßigem EBITDA

Die mVISE AG, Düsseldorfer Pionier für mobile Digitalisierung, gibt vorläufige und bisher ungeprüfte Konzernzahlen für 2017 bekannt. Nachdem das Geschäftsjahr 2017 mit dem stärksten Quartal der Unternehmensgeschichte beendet wurde, konnte für das Gesamtjahr eine Gesamtleistung von etwa 16,1 Mio. EUR (Vj. 9,0 Mio. EUR) erzielt werden. Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei ca. 2,0 Mio. EUR (Vj. 1,1 Mio. EUR). Die EBITDA Marge beträgt damit ca. 13,2 % bezogen auf den Umsatz.

Damit bewegt sich die Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 nach vorläufigen Zahlen im Rahmen der veröffentlichten Jahresplanung.

Erfolgreiche Übernahme des Teilbetriebs der SHS Viveon AG München

Im Rahmen der verfolgten Wachstumsstrategie übernahm die mVISE AG im letzten Quartal 2017 einen Teilbetrieb der SHS Viveon AG München. Die neuen Kollegen konnten schnell integriert werden und komplettieren nun die Angebotspalette der mVISE AG. Der erworbene Teilbetrieb trug ab 01.10.2017 zur Gesamtleistung und zum Ergebnis bei.

Im Q4 des Jahres 2017 konnte damit die Gesamtleistung des Konzerns auf knapp 5,9 Mio. EUR gesteigert werden. Daraus wurde ein EBITDA im Q4 2017 von knapp 1,4 Mio. EUR erwirtschaftet.

Weiterer Wachstumskurs durch Strategie 2018+

Für die zukünftige Geschäftsentwicklung sieht der Vorstand weiterhin ein enormes Wachstumspotential. Die Rahmenbedingungen in der IT-Branche sind außerordentlich günstig. Die digitale Transformation ermöglicht derzeit in allen Bereichen erhebliche Effizienz-Steigerungen, fordert von Unternehmen aber auch Investitionen in die Entwicklung bestehender und neuer Geschäftsmodelle, um wettbewerbsfähig bleiben zu können.

Nach der erfolgreichen Umsetzung der Strategie 2015+ in den vergangenen drei Jahren 2015-2017 hat der Vorstand die Planungen zum weiteren Wachstum der Gesellschaft für die nächsten drei Jahre 2018-2020 erarbeitet. Der Vorstand der mVISE AG wird nach der geplanten Beschlussfassung im Aufsichtsrat Anfang März 2018 die geplante Weiterentwicklung der Gesellschaft im Rahmen der Strategie 2018+ vorstellen.

Ziel der Strategie 2018+ wird ein organisches Wachstum auf knapp 35,0 Mio. EUR Umsatz mit einer EBIT Marge von ca. 15% im Jahr 2020 sein.

