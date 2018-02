Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Glencore nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 470 Pence belassen. Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler habe im Herbst 2015 seine Entschuldungsstrategie gestartet und diese nun weitgehend zu Ende gebracht, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Kostenkontrolle sei gut und auch die operative Entwicklung. Glencore bleibe unter den großen in London notierten Bergbauwerten ihr "Top Pick"./ck/jha/ Datum der Analyse: 22.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-02-22/11:04

ISIN: JE00B4T3BW64