Die deutsche Niederlassung von Santander Asset Management (SAM) hat ihren Wachstumskurs im vergangenen Jahr fortgesetzt: Das verwaltete Vermögen für Privat- und institutionelle Kunden nahm 2017 um rund 300 Millionen Euro auf insgesamt 2,4 Milliarden Euro zu; dies entspricht einem Anstieg von rund 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Schon zum Jahresende 2016 war SAMs verwaltetes Vermögen gegenüber 2015 von 1,8 auf 2,1 Milliarden Euro gestiegen. Ende 2014 hatte es noch knapp eine halbe Milliarde Euro betragen. Das Unternehmen ist erst seit 2013 in Deutschland präsent.



Zum erneuten Wachstum im fünften Geschäftsjahr trug besonders die Erweiterung der Santander-Select-Fonds-Reihe bei: Die Auflage des Fonds Santander Select Income (WKN A2DRBW), bei dem Anleger eine jährliche Zielausschüttung von drei Prozent erwarten können, erwies sich als die bislang erfolgreichste Produkteinführung in der Geschichte von SAM Deutschland. So konnten bereits in den ersten Monaten Nettomittelzuflüsse von 150 Millionen Euro verzeichnet werden - über die komplette Santander-Select-Fonds-Reihe erreichte der Asset Manager der spanischen Santander-Gruppe damit nach Angaben des Fondsverbandes BVI 2017 einen Platz unter den Top-Ten-Dachfondsanbietern in Deutschland.



Auch SAMs jahrzehntelange Präsenz und Erfahrung in Lateinamerika machte sich 2017 bezahlt: Der Santander LatAM Corporate Bond Fonds (WKN A0PD2L) legte dank Nettomittelzuflüssen in Höhe von umgerechnet 549 Millionen Euro auf ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 770 Millionen Euro zum Jahresende zu. Der Fonds hatte mit 6,97 Prozent p.a. über drei Jahre nicht nur die beste risikobereinigte Rendite (Sharpe Ratio von 1,22) in seiner Vergleichsgruppe (Emerging Market Bonds Latin America), sondern verzeichnete 2017 auch mit Abstand die höchsten Zuflüsse in diesem Segment.



"Im fünften Jahr unseres Bestehens auf dem hart umkämpften deutschen Markt können wir stolz auf das bislang Erreichte zurückblicken, ohne uns auf den Lorbeeren auszuruhen", sagt Stefan Jochum, Geschäftsführer von Santander Asset Management Deutschland. "Unterstützt durch unseren wichtigsten Vertriebskanal Santander haben wir in jedem Jahr ein zweistelliges Wachstum der Assets erreicht, unsere Dachfondsfamilie erfolgreich erweitert, und Investoren erkennen uns mittlerweile für unsere ausgesprochene Expertise bei Anlagen in Lateinamerika an."



Über Santander Asset Management



Santander Asset Management (SAM) ist als global agierende Fondsgesellschaft in elf Ländern der Welt vertreten. Santander Asset Management verwaltet für private und institutionelle Kunden insgesamt 182 Milliarden Euro und deckt dabei eine breite Palette an Anlagemöglichkeiten ab - von Investmentfonds und Pensionsfonds über Spezialfonds bis hin zu diskretionär verwalteten Portfolios. Der Fokus des Managements liegt auf Europa und Lateinamerika. Hier sorgt die lokale Präsenz für ein besseres Verständnis der Märkte. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, darunter rund 200 Investmentspezialisten (Stand: 31. Dezember 2017).



Pressekontakt: Marina Stober Marketing & Communications Telefon: +49 69 271 355 217 E-Mail: marina.stober@santanderam.com Web: www.santanderassetmanagement.de