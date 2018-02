Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende Spezialist in digitaler Finanztechnologie, arbeitet künftig mit SES-imagotag zusammen, dem internationalen Marktführer im Bereich von Omnichannel-Lösungen für den physischen Einzelhandel. Damit wird eine innovative In-Store-Lösung für mobiles Shopping auf den Markt gebracht, die der Customer Journey eine völlig neue technologische Dimension verleihen wird. SES-imagotag ist ein börsennotiertes französisches Unternehmen, das bereits über 14.000 Läden in 55 Ländern mit digitalen Preisschildern ausgestattet hat. Die von SES-imagotag entwickelten Lösungen ermöglichen Einzelhändlern, Prozesse mit niedriger Wertschöpfung zu automatisieren, die Ladeneffizienz zu steigern und die Konnektivität der Shopper am Verkaufsort zu verbessern. Durch die neue Kooperation zwischen Wirecard und SES-imagotag kommen Einkäufer in den Genuss eines nahtlosen Bezahlerlebnisses, da sie zukünftig dank Wirecard-Technologie ...

