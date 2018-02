Liebe Leser,

der große Abverkauf ist zunächst einmal gestoppt. Für wie lange, das ist die große Frage. Sie ist schwer zu beantworten, denn mehr als eine leichte Stabilisierung ist den Bullen in den letzten zwei Wochen nicht gelungen. Bis auf ein Tief von 1,04 Euro fiel die NetCents Technology-Aktie am 6. Februar zurück. Anschließend gelang es den Käufern, den Wert wieder bis in den Bereich von 1,25 bis 1,35 Euro ansteigen zu lassen.

Erfreulich in diesem Zusammenhang ist, dass das ... (Dr. Bernd Heim)

