Ende 2017 wurde durch den ICS-Cybersecurity-Spezialisten Dragos bekannt, dass eine Sicherheitssteuerung (Safety Integrated System, SIS) eines Marktbegleiters von Hima in einer Prozessanlage im Mittleren Osten durch eine neue Malware gezielt angegriffen und erfolgreich gehackt wurde. Das Ziel der Angreifer war es offenbar, die Sicherheitsfunktionen des Systems zu deaktivieren, was aufgrund von Fehlern im Programmcode nicht gelang. Das SIS wurde kompromittiert und tat genau das, wofür es da ist: Es leitete den Shutdown der Anlage ein. Die professionelle Durchführung des Angriffs verdeutlicht jedoch eindringlich, wie ernst Anlagenbetreiber das Thema Cybersecurity nehmen müssen.

Die Cyberattacke stellt eine neue Dimension der Cyberbedrohung für kritische Infrastrukturen dar. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde sie gezielt geplant und speziell auf das SIS des betroffenen Herstellers ausgelegt. Ein solcher Angriff auf ein SIS ist hochanspruchsvoll und nur mit signifikantem Aufwand durchzuführen. Es ist der insgesamt fünfte öffentlich bekannte ICS-Vorfall nach Stuxnet, Havex, Blackenergy2 und Crashoverride. Die Bedeutung dieses Vorfalls kann kaum hoch genug eingeschätzt werden, da hier erstmals ein Sicherheitssystem erfolgreich angegriffen worden ist, das die letzte Verteidigungslinie vor einer möglicherweise katastrophalen Auswirkung darstellt.

Ein wesentlicher Faktor begünstigte nach aktuellem Wissensstand den Angreifer: Das SIS war während des Cyberangriffs durch einen Schlüsselschalter im Programmier-Modus belassen. In einer ordnungsgemäßen Konfiguration und dem Controller im Run-Modus, wobei Programmänderungen nicht möglich sind, hätten die Angreifer vor einer ungleich schwierigeren Herausforderung gestanden. Weitere Angriffe auf baugleiche SIS sind bisher nicht bekannt geworden.

Arbeitsprozesse und organisatorische Mängel sind die Angriffsflächen

Der Vorfall muss als Weckruf dienen, um das Bewusstsein in der Branche für das Thema Cybersecurity weiter zu schärfen. Auch wenn nur ein bestimmtes System gezielt angegriffen worden ist, stellt der Vorfall einen Wendepunkt für die Anlagensicherheit dar. Das Zusammenspiel von Safety und Security muss zukünftig im Zentrum der Betrachtung stehen. Das in obigem Beispiel verwendete SIS unterscheidet sich in Designphilosophie ...

