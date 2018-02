HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat Tom Tailor von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 13,00 auf 12,70 Euro gesenkt. Der Markt habe die Herausforderungen für 2018 inzwischen verstanden, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es sei wieder an der Zeit, sich auf die positiven Aspekte zu konzentrieren./ag/la

Datum der Analyse: 22.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0STST2

AXC0163 2018-02-22/11:36