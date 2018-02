Remagen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Prof. Dr. Christof Ehrhart, Direktor Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung der Deutsche Post DHL Group, ist "PR-Manager des Jahres 2017". Mit der Auszeichnung würdigt das prmagazin jährlich außergewöhnliche Leistungen eines deutschen Kommunikationsprofis.



Ehrhart erhält den Preis für den hoch professionellen und kontinuierlichen Auf- und Ausbau des Unternehmensimages der Deutsche Post DHL Group. Seit seinem Antritt als Executive Vice President Corporate Communications & Responsibility im Jahr 2009 arbeitete er konsequent daran, das Bonner Logistikunternehmen über das Thema Nachhaltigkeit zu positionieren.



Ein Höhepunkt im Jahr 2017 war das Engagement beim UN-Klimagipfel COP 23 in Bonn. Die Deutsche Post DHL Group war einziger offizieller Partner der Vereinten Nationen (UNFCCC) sowie der Stadt Bonn und der Republik Fidschi als Gastgeber. Dr. Frank Appel, der Vorstandsvorsitzende der Post, trat dabei als einziger Wirtschaftsvertreter vor dem globalen Plenum auf und unterstrich die Verpflichtung zur Nachhaltigkeit, die das Unternehmen in seiner "Mission 2050" (Reduzierung der Emissionen auf null) zusammenfasst.



Besonders hervorzuheben ist zudem die langfristige strategische Begleitung des Konzernengagements im Rahmen des Umweltschutzprogramms "GoGreen". Speziell mit der Kommunikation rund um das Thema E-Mobilität trug Ehrhart maßgeblich dazu bei, die Wahrnehmung des Konzerns bei den Stakeholdern positiv zu prägen. Die Deutsche Post DHL Group betreibt mit ihren selbst entwickelten und in Eigenregie produzierten StreetScooter-Fahrzeugen sowie rund 10.500 E-Bikes und E-Trikes die größte Elektroflotte in Deutschland. Mittelfristig möchte das Unternehmen seine gesamte Brief- und Paketzustellflotte durch Elektrofahrzeuge ersetzen, die mit Strom aus regenerativen Energien betrieben werden.



Prof. Dr. Christof Ehrhart ist seit März 2009 Direktor Konzernkommunikation und Unternehmensverantwortung der Deutsche Post DHL Group. Er begann seine Karriere im Kommunikationsmanagement 1995 bei Bertelsmann, wo er unter anderem als Vice President Public Relations bei AOL Bertelsmann Europa tätig war. Von 2002 bis 2004 leitete er die Unternehmenskommunikation des Tabakherstellers JTI. Von dort wechselte er zum Pharmakonzern Schering, wo er von 2004 bis 2006 als Head of Corporate Communications wirkte. In den Jahren 2007 und 2008 fungierte er als Corporate Vice President Corporate Communications bei EADS. Ehrhart studierte Politikwissenschaft, Wirtschafts- und Sozialgeschichte sowie Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken und an der University of Wales in Cardiff und promovierte 1992 zum Dr. rer. pol. Er ist Lehrbeauftragter am Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft der Universität Leipzig.



Der Jury für den "PR-Manager des Jahres" gehören neben der Chefredaktion des prmagazins, Katharina Skibowski und Thomas Rommerskirchen, die bisherigen Preisträger des Seismographen an: Horst Borghs, Anton Hunger, Eva-Maria Geiblinger, Dieter Schweer, Klaus Walther, Andreas Fritzenkötter, Hartmut Schick, Christian Kullmann, Richard Gaul, Harry Roegner, Thomas Ellerbeck, Oliver Schumacher, Martin Brüning, Maximilian Schöberl, Christine Graeff, Stephan Grühsem, Ulrich Ott und Michael Preuss.



Die Auszeichnung - ein symbolischer Seismograph - wird im Rahmen einer Feier im Verlag Rommerskirchen überreicht. Die Laudatio hält Dr. Frank Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutsche Post DHL Group.



OTS: prmagazin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/53039 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_53039.rss2



Pressekontakt: Thomas Rommerskirchen Chefredakteur prmagazin Telefon: 02228/931-143 Telefax: 02228/931-129 E-Mail: roki@rommerskirchen.com