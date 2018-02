DAX - Bullenkonter im Zielbereich

Henry Philippson,

der DAX brachte die gestern skizzierte und favorisierte "Ausdehnung der aktuell laufenden Abwärtswelle in den Bereich 12.280 bis 12.300 Punkte", die Bewegung kam allerdings erst heute Vormittag, nachdem die US-Börsen in einer volatilen Sitzung deutlich tiefer schlossen. Nach dem FOMC-Sitzungsprotokollen wurde zunächst gekauft, die Anleihezinsen stiegen jedoch weiter in Übersee und brachten dann auch den Aktienmarkt gegen Handelsende unter Druck.

Das deutsche Börsenbarometer erreichte das gestern genannte Minimalziel auf der Unterseite, zeigt jedoch keinerlei Bestrebungen, noch weiter gen Süden zu marschieren. Ausgehend von 12.285 Punkten ging es schon wieder 100 Punkte gen Norden. Bullisch wird das Chartbild allerdings erst wieder bei einem Stundenschlusskurs nördlich von 12.500/20 Punkte. Bis dahin muss jederzeit wieder mit neuem Abwärtsdruck gerechnet werden in Richtung 12.100 und möglicherweise deutlich tiefer. Oberhalb von 12.520 Punkten wäre jedwedes bärische Szenario erst einmal wieder zu den Akten zu legen.

