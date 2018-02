Die Schweizer Bank Credit Suisse hat AB Inbev vor den am 1. März erwarteten Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Euro belassen. Beim Brauereikonzern dürfte vor allem die Nachhaltigkeit der Gewinne in den USA im Fokus stehen und auch Anzeichen einer Erholung in Brasilien seien von Interesse, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wie weit der Konzern mit der Entschuldung der Bilanz vorangekommen ist, sei ein weiteres Thema./ck/jha/ Datum der Analyse: 22.02.2018

ISIN: BE0974293251