DGAP-News: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Finanzierung NanoFocus AG startet Crowdfinanzierung auf kapilendo.de: bis zu 1,65 Mio. EUR bei Festzins 7,5% 22.02.2018 / 12:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

- Laufzeit 4 Jahre - Zeichnung ab heute 18:30 Uhr möglich - Investment ab 100 Euro und bis zu 10.000 Euro - Finanzierung im Rahmen des Wachstums

Oberhausen, den 22.02.2018 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Entwickler und Hersteller industrieller 3D-Oberflächenmesstechnik, erweitert gemeinsam mit dem Berliner Fintech-Unternehmen kapilendo ihren Finanzierungsmix um eine Crowdlösung.

Am 22. Februar 2018 um 18:30 Uhr beginnt die Zeichnungsphase der digitalen Finanzierungsrunde auf der Online-Plattform www.kapilendo.de. NanoFocus bietet Anlegern ein Volumen von bis zu 1,65 Mio. Euro zur Zeichnung an. Das Kapital dient der Betriebsmittelfinanzierung. Der Festzins liegt bei 7,5% pro Jahr. Darüber hinaus wird ein Erfolgszins ausgeschüttet, falls definierte Umsatzschwellen erreicht werden. Die Laufzeit beträgt 4 Jahre. Anleger können bereits ab einem Betrag von 100 Euro investieren, das Maximum beträgt 10.000 Euro. Die vollständigen Konditionen und weitere Informationen stehen unter kapilen.do/nanofocus zur Verfügung.

"Als innovativer Mittelständler wollen wir auch in der Finanzierung moderne Wege gehen und uns breiter aufstellen", sagt Joachim Sorg, Finanzvorstand der NanoFocus AG. "Das Crowdkapital dient der Warenvorfinanzierung für bestehende Aufträge, dem Vertriebsausbau und der weiteren Internationalisierung."

NanoFocus wurde 1994 gegründet und ist der weltweite Technologieführer in der hochpräzisen 3D-Oberflächenanalyse für Industrie und Forschung. Die Systeme des Mittelständlers aus Oberhausen werden zur Qualitätssicherung und Produktionskontrolle in unterschiedlichsten Branchen - zum Beispiel Medizintechnik, Automobil- und Halbleiterindustrie - eingesetzt. Darüber hinaus positioniert sich das Unternehmen bei Zukunftsthemen wie Elektro-Mobilität, 3D-Druck und neuester Sensortechnik. Beispielsweise stellt die Produktion von Lithium-Ionen-Akkus und Brennstoffzellen besonders hohe Anforderungen an die Oberflächenqualität der einzelnen Zellen. Die hochgenaue und schnelle optische Messtechnik von NanoFocus verhindert Qualitätsprobleme und damit enorme Folgekosten durch Rückrufaktionen.

Gesetzlicher Risikohinweis Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.

Über die kapilendo AG: Die kapilendo AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich

Unternehmens-finanzierung. Etablierte Wachstumsunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Zugang zu Nachrangkapital und klassischen Krediten durch private Anleger und Investoren. Das Fintech-Start-up hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegrundet. Hauptgesellschafter der kapilendo AG sind die Comvest Holding, die FinLab AG, Engel & Völkers Capital, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und mehrere renommierte Business-Angels.

Über die NanoFocus AG: Die NanoFocus Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt optische sowie taktile Messsysteme und Software zur Charakterisierung von technischen Oberflächen. Die Messsysteme von NanoFocus ermöglichen hochpräzise 3D-Oberflächenanalysen im Mikro- und Nanometerbereich. Mit hohen Mess- und Analysegeschwindigkeiten eignen sich die Systeme sowohl für das Prüflabor als auch für den produktionsnahen Einsatz und die Inline-Kontrolle. Die Messsysteme werden weltweit von Markt- und oder Innovationsführern aus Medizin-, Automotive-, Elektronik-, und Halbleiterindustrie erfolgreich eingesetzt. www.nanofocus.de

Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Kontakt: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de

