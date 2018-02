In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger - und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Medigene, Millennial Lithium, Cobalt 27, Tesla, Daimler, die Deutsche Telekom und Steinhoff. Die Aktie von Medigene ist auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Auslöser war die Zulassung zum Start der ersten Krebsimmuntherapie-Studie, die nun in wenigen Wochen beginnen soll. Reicht diese Meldung auch aus, den Kurs über die 20-Euro-Marke zu bringen?Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die anhaltende Knappheit von Lithium und Kobalt, die beiden Autokonzerne Tesla und Daimler, die erschreckend Schwache Vortstellung der Telekom-Aktie und um die "Koma-Patienten" Steinhoff.Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.