Anglo American hat am Donnerstag die vorläufigen Ergebnisse per 2017 bekannt gegeben. Dabei hat man auf Jahresbasis die Analysteneinschätzungen übertreffen können. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 26,24 Mrd. US-Dollar und damit ein Plus von 22,75 % gegenüber dem Vorjahr. Analysten erwarteten im Mittel 23,23 Mrd. US-Dollar. Beim Underlying EBITDA wurde die Einschätzung der Analysten mit erzielten 8,8 Mrd. US-Dollar um 3,65 % übertroffen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt ... (David Iusow)

