Schwarzach am Main - Auf dem Schweizer Börsenparkett machte zuletzt der Pharmakonzern Roche (ISIN CH0012032048/ WKN 855167) von sich reden, so die Experten vom "ZertifikateJournal".Die Basler Firma übernehme den Software-Anbieter Flatiron Health für 1,9 Mrd. US-Dollar komplett. Bislang sei Roche mit 12,6 Prozent beteiligt gewesen. Die Akquisition stelle einen wichtigen Schritt auf dem Weg von Roche zu einer personalisierten Gesundheitsstrategie dar, so Vontobel Research. Flatiron sei einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie. Das Unternehmen werte über eine Kooperation mit mehr als 265 Krebskliniken und Pharmafirmen die Daten von Millionen von Patienten aus. Klinische Krebsstudien sollten daher rascher und mit der richtigen Patientenauswahl geplant werden können, so Vontobel - eine interessante Ausgangslage für eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000VL8AYK1/ WKN VL8AYK). (Ausgabe 7/2018) (22.02.2018/alc/n/a)

