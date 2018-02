Das Analysehaus RBC Capital hat die Einstufung für British American Tobacco (BAT) nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 4800 Pence belassen. Der Bericht des Tabakkonzerns sei recht verwirrend gewesen, schrieb Analyst Mirco Badocco in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Umsatz sei hinter der Konsenserwartung zurückgeblieben und auch der bereinigte operative Gewinn. Die damit implizierte Verfehlung der Margen sei wohl der Hauptgrund für die Kursverluste an diesem Tag./ck/zb Datum der Analyse: 22.02.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0063 2018-02-22/12:39

ISIN: GB0002875804