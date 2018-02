Unterföhring (ots) -



Sie liebt, trickst und verführt - und macht im TV zum ersten Mal gemeinsame Sache mit Dieter Hallervorden: Veronica Ferres ist Heiratsschwindlerin Annabel in der neuen Screwball-Komödie "Liebe auf den ersten Trick" (Dienstag, 20. März 2018, um 20:15 Uhr). Das Opfer der charmanten Trickbetrügerin: Dieter Hallervorden, den sie gleich bis vor den Traualtar schleppen will. Ihr Plan scheint aufzugehen, bis ihr der gut aussende Hochstapler Tom (Steffen Groth) in die Quere kommt. So beginnt der Kampf um das große Geld, bei dem wahre Gefühle eigentlich nichts zu suchen haben ...



"Ich bin mit ihm, seinen Sendungen und seinem Humor aufgewachsen", erzählt Veronica Ferres über ihren Kollegen Dieter Hallervorden und fügt mit einem Augenzwinkern hinzu: "Wir haben uns bei der Premiere von 'Honig im Kopf' kennen- und schätzen gelernt. Das ist ja gar nicht so lange her, und jetzt stehen wir schon kurz vor der Hochzeit." Diese ist, zumindest im Film, von vorne bis hinten auf Lügen aufgebaut. Keine gute Basis für eine gute Ehe, auch wenn Dieter Hallervorden seiner Partnerin im echten Leben die ein oder andere Schwindelei durchaus verzeihen würde: "Wenn meine Frau beispielsweise sagt: 'Schatz, ich konnte kein Bier kaufen, weil der Supermarkt schon zu war.' Und sie's in Wahrheit aber vergessen hat."



Gedreht wurde "Liebe auf den ersten Trick" in Kapstadt, produziert von der UFA Fiction GmbH, Produzenten sind Lena Kraeber und Joachim Kosack, Regie führt André Erkau nach dem Buch von Jan Haering.



"Liebe auf den ersten Trick", mit Veronica Ferres, Dieter Hallervorden, Steffen Groth, Katharine Mehrling, am Dienstag, 20. März 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1 Mehr Infos auf der SAT.1-Presselounge: http://presse.sat1.de/LiebeAufDenErstenTrick



