Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für GFT Technologies nach Zahlen von 10 auf 12 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Der IT-Dienstleister klinge nun optimistischer für 2018, schrieb Analyst Bérénice Lacroix in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen an. Angesichts unsicherer Umsatzaussichten und fehlender Kurstreiber blieb er aber bei seiner zurückhaltenden Einschätzung./ag/zb Datum der Analyse: 22.02.2018

ISIN: DE0005800601