Bad Marienberg - Best Brands - das Event, das sich seit 2004 zur Branchenveranstaltung des Jahres entwickelt hat - feierte am 21. Februar zum 15. Mal die besten Marken Deutschlands, die im Zuge einer repräsentativen Studie von GfK identifiziert wurden, so GfK in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...