Lieber Leser,

der ein oder die andere von Ihnen wird sich vielleicht noch an den Sommer des letzten Jahres erinnern. Denn in diesem Sommer wagte die Hamburger The NAGA Group AG den Sprung auf das Börsenparkett, was zu einem vollen Erfolg wurde.

Zahlreiche Warnungen vor Aktie, die trotzdem durch die Decke ging!

Dabei haben seinerzeit zahlreiche Experten, auch ich, vor der Aktie gewarnt. Denn nicht nur, dass die Staatsanwaltschaft gegen den CEO ermittelte (und es wohl bis heute ... (Sascha Huber)

