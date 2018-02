Die weltweiten Entsorgungsaktivitäten des französischen Umweltkonzerns Veolia haben "bemerkenswertes Wachstum" erzielt, so Finanzchef Philippe Capron in einer Analystenkonferenz. Ihr Umsatz erreichte im vergangenen Jahr neun Mrd € bei einer Zuwachsrate von acht Prozent bei konstanten Wechselkursen. Den höchsten Anstieg verzeichnete die Abfallsparte in Deutschland. Dort nahm der Umsatz im Vorjahresvergleich ...

