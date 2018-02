Am Samstag öffnet der erste österreichische Apple-Store seine Pforten in Wien. Auf zwei Etagen werden alle Produkte - vom iPhone über Mac-Computer bis zur Apple Watch - präsentiert. Außerdem finden technische Beratungen und täglich kostenlose Schulungen und Workshops statt, wie Medienvertreter bei einem Pressetermin am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...