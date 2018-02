Frankfurt - Auch in diesem Jahr haben Fondspartner von Universal-Investment die begehrten €uro FundAwards erhalten, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews". So habe der AktivChance (ISIN DE000A0JEK49/ WKN A0JEK4) in der Kategorie "Dachfonds Aktien- und Rentenfonds" jeweils den ersten Platz über die Zeiträume ein Jahr, drei Jahre und fünf Jahre erzielen können. Der Convertible Global Diversified UI (ISIN DE000A0M9995/ WKN A0M999) habe in der Kategorie "Rentenfonds Wandelanleihen Euro, Euro hedged" über den Zeitraum von einem Jahr einen dritten Platz erzielt. Außerdem habe der Deutsche Postbank Europafonds Plus (ISIN DE0009797712/ WKN 979771) in der Kategorie "Mischfonds überwiegend Anleihen" über den Zeitraum von fünf Jahren einen dritten Platz errungen.

