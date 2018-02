Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore nach Zahlen von 450 auf 460 Pence angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen. Der Bergbaukonzern habe im vergangenen Jahr seine und die Markterwartungen erfüllt, schrieb Analyst Eugene King in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Doch die Dividende liege zumindest deutlich über der Konsensschätzung und sei am Markt auf ein positives Echo gestoßen. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich attraktiv bewertet./gl/ag Datum der Analyse: 21.02.2018

ISIN: JE00B4T3BW64