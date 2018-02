Die Post steht in Vorarlberg wegen Zustell- und Personalproblemen seit Monaten in der Kritik. Post-Vorstandsvorsitzender Georg Pölzl und Vorarlberger Politiker haben sich daher am Donnerstag zu einem "Post-Gipfel" im Landhaus getroffen. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) mahnte dabei eine verlässliche Zustellung ein. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...